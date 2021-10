Alberto Angela, decisione a sorpresa: tutta ‘colpa’ di Maria De Filippi

Una decisione a sorpresa della Rai sulla conduzione di Alberto Angela: c’entra la trasmissione di Maria De Filippi

Alberto Angela l’amatissimo storico e conduttore Rai ha rinunciato ad andare in onda il sabato sera con i suoi programmi di approfondimento culturale, come sempre accaduto fino a quest’anno. Cos’è cambiato? Stando alle indiscrezioni lanciate su Oggi da Alberto Dandolo, il conduttore ha voluto fare un cambio di palinsesto e la colpa sarebbe da additare tutta a Maria De Filippi.

Negli anni, infatti, è stata troppa la competizione con la regina di casa Mediaset: il suo talent show Amici non lascia spazio a nessuno. Per lo storico sarebbe quindi inutile andare in onda con un programma così importante culturalmente e riservarlo soltanto ad una piccola fetta, senza giovani che possano farne tesoro il sabato sera.

Alberto Angela: quando tornerà in TV?

Appurato che il conduttore avrebbe espresso la sua contrarietà nell’andare in onda il sabato sera: quand’è che tornerà in TV? Bisogna sicuramente che i vertici Rai studino per bene una collocazione al programma storico-culturale che Alberto Angela ha in mente, ma soprattutto trovare un programma vincente o almeno che convinca i vertici e faccia vacillare la sicurezza di Amici di Maria De Filippi.

Intanto, negli ultimi giorni sono cominciate le riprese di Stanotte a… che racconterà luoghi d’arte, ma di sera, un suggestivo momento della giornata. La prossima tappa sarà Napoli e la previsione per la messa in onda delle puntate registrate è quella di vederle intorno al periodo di Natale.