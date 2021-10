Uomini e Donne, Tina lascia lo studio: Maria De Filippi redarguisce la dama

Tina Cipollari ha inscenato un nuovo teatrino nello studio di Uomini e Donne con Maria De Filippi che redarguisce la dama

Gemma raggiunge dietro le quinte Tina

Gemma: ti sposti da qui

Tina: ma perché? Io sto qui #uominiedonne pic.twitter.com/ic8XHjLVAC — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) October 13, 2021

Un nuovo teatrino tra Gemma Galgani e Tina Cipollari è stato appena trasmesso in diretta su Canale 5 ad Uomini e Donne, ma questa volta è stata costretta ad intervenire Maria De Filippi.

In particolare, oggi in studio è arrivato Maurizio, un cavaliere sceso a corteggiare Gemma Galgani. L’avversità di Tina nei confronti della dama è ben nota al pubblico di Canale 5, pertanto l’opinionista ha lasciato lo studio e si è messa nel dietro le quinte, davanti alla porta da dove sarebbe dovuto arrivare il cavaliere per Gemma.

Uomini e Donne, Gemma e Tina alle solite: interviene Maria

Gemma Galgani, in men che non si dica, ha raggiunto l’opinionista nel dietro le quinte per farla spostare e lasciare che Maurizio potesse tranquillamente raggiungere lo studio del dating show. La dama torinese, ad un certo punto, ha iniziato a stuzzicare Tina Cipollari chiedendole se volesse la merendina e chiedendo alla produzione di portarle qualche dolcetto.

Dopo più di tre volte che la Galgani continuava a ripetere la frase, Maria De Filippi si è vista costretta ad intervenire per evitare il peggio: ha, infatti, esortato la dama a tagliare corto con la merendina e lasciar perdere Tina.