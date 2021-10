Royal Family, la clamorosa decisione di Harry e Meghan: lo faranno davvero. Stanno preparando un colpo di scena per Natale

Le loro mosse sono sempre sotto la luce dei riflettori. Harry e Meghan vivono ormai stabilmente in California da oltre un anno e mezzo ma continuano ad avere gli occhi puntati del Regno Unito. La strada intrapresa è ormai divergente rispetto a quella di Buckingham Palace e le dichiarazioni in merito aprono spesso dei fronti polemici. Uno degli ultimi riguarda la loro possibilità di tornare in patria per il periodo natalizio. Secondo quanto riferito da alcuni esperti reali, i Sussex potrebbero trascorrere le festività in compagnia della principessa Eugenie. Quest’ultima è ancora in ottimi rapporti con Meghan Markle e con il cugino.

Si dice che il legame stretto di Harry ed Eugenie risalga a quando erano bambini, e con il passare degli anni si è addirittura rafforzato. Durante l’infanzia dei due, le loro madri, la principessa Diana e Sarah Ferguson, erano amiche intime che trascorrevano molto tempo insieme e spesso i loro figli si accompagnavano a gite e vacanze in compagnia. Ad accomunarli anche l’arrivo dei figli, visto che sia Lilibet Diana che August Philip sono nati nel 2021.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, nuovo terremoto: Harry e Meghan ne hanno combinata un’altra!

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, il Principe Carlo commuove tutti: gesto davvero incredibile

Royal Family, la clamorosa decisione di Harry e Meghan: potrebbero tornare in Inghilterra per Natale

L’eventuale viaggio in Gran Bretagna dei duchi sarebbe per certi verso storico, visto che insieme mancano da Londra dal pre pandemia.

Ad attirare le critiche su un eventuale rimpatrio (seppur solo momentaneo) sarebbe proprio la scelta di trascorrere il tempo solo con Eugenie, tralasciando ogni tipo di visita istituzionale al resto della Royal Family. Un affronto che non andrebbe giù alla Regina Elisabetta e soprattutto al Principe Carlo, sul piede di guerra al pari del figlio William. Le scelte dei Sussex non vanno a genio ai Windsor e ogni atteggiamento di questo tipo non fa altro che gettare benzina sul fuoco. Non resta che attendere Natale.