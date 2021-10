Elodie “pizzicata” in compagnia di un altro uomo: che fine ha fatto Marracash? – FOTO

Elodie “pizzicata” in compagnia di un altro uomo: che fine ha fatto Marracash? La cantante sembrerebbe sempre più distante dal fidanzato

La loro storia sembrava piuttosto solida fino a poco tempo fa e ora invece tutto ad un tratto si parla di addio. Elodie Di Patrizi e Marracash potrebbero essersi lasciati, secondo le voci che circolano nell’ambiente del gossip. Una crisi tra i due artisti testimoniata dal Magazine ‘Chi’, con alcune foto a suffragare la tesi. Il rotocalco condotto da Alfonso Signorini ha pubblicato delle immagini paparazzate in cui l’artista uscita dall’accademia di ‘Amici‘ appare al fianco di un bellissimo modello. Si trattava del marketing manager del marchio Armani, Davide Rossi.

Le foto risalirebbero allo scorso week end, in cui i due erano fianco a fianco a Milano. Addirittura il modello si sarebbe recato a casa di Elodie nel pomeriggio di domenica.

LEGGI ANCHE >>> Massimiliano Allegri, addio improvviso: l’annuncio lascia tutti senza parole

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, l’annuncio è ufficiale: il ritorno di fiamma fa sognare i fan

Elodie “pizzicata” in compagnia di un altro uomo: al suo fianco c’è Davide Rossi

View this post on Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Un incontro a cui sarebbe seguita una cena con altri amici, tra cui il cantante Mahmood e il ballerino Gabriele Esposito. Alla fine della serata i due sono tornati a casa di lei, lasciando ipotizzare l’inizio di “una nuova stagione amorosa“, come sottolineato da Chi.

La diretta interessata, in una recente intervista, aveva dichiarato che la sua relazione con Marracash era stimolante ma anche faticosa. Dall’inizio del loro legame nel 2019, avevano vissuto alti e bassi, anche per via delle differenze caratteriali. Tuttavia le voci su possibili frizioni non sono mai state commentate dai due, preferendo sempre mantenere alta la privacy.

In questo momento di down si sarebbe inserito il fascinoso Rossi, probabilmente instaurando più di una semplice amicizia. Le foto sembrano parlare chiaro. Voi che dite?