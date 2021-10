Cashback, la svolta è arrivata: i consumatori tornano a respirare. Finalmente uno spiraglio importante dopo mesi di incertezze

Cashback congelato, cashback cancellato, cashback riabilitato. Nelle ultime settimane le voci sul rimborso da parte dello stato per i consumatori virtuosi, che ha fatto impennare gli acquisti pagati con le carte nei primi sei mesi del 2021, si sono moltiplicate. Al momento però non c’è stata ancora una risposta chiara da parte del governo anche se i tempi sono vicini.

Presentando la prossima manovra, Draghi e i suoi ministri dovranno chiarire se il Cashback di Stato (per il Supercashback sarà molto più difficile) tornerà a gennaio. I consumatori ci sperano, però intanto devono volgere il loro sguardo altrove. Perché se dal pubblico per ora non arrivano risposte, in compenso ci stanno pensando i privati.

Le aziende, a cominciare da quelle che si occupano di tecnologia e di e-commerce, hanno sempre un occhio di riguardo per i loro clienti. E il cashback, sempre di più negli ultimi mesi è diventato uno strumento efficace per fidelizzarli battendo anche la concorrenza. In particolare adesso c’è una promozione assolutamente imperdibile in arrivo da Vivo, il noto produttore di tecnologia.

Cashback, la svolta è arrivata: le possibilità per i consumatori sono incredibili

Vivo infatti ha appena lanciato il Cashback per i suoi smartphone, con un massimo di 100 euro di sconto sull’acquisto di un dispositivo Vivo X60 Pro o V21 5G. In pratica, comprando uno dei due terminali presso i rivenditori aderenti all’iniziativa (o sul sito web di Vivo) potrete ottenere un rimborso di 100 euro su X60 Pro e di 50 euro su V21 5G.

L’offerta su entrambi i dispositivi è partita l’11 ottobre e durerà fino al 20 novembre 2021. Come fare quindi per aderire? Basta acquistare uno dei due device sugli store online o nei punti vendita classici. Poi sarà sufficiente caricare la prova d’acquisto sul sito ufficiale, www.vivopromo.it e una volta che è andato a buon fine, il rimborso sarà effettuato sul conto corrente del cliente.