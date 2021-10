Calciomercato Inter, arriva un campione del Milan: tifosi gelati! L’incredibile passaggio potrebbe materializzarsi a giugno

Il mercato è ormai aperto tutto l’anno. Le classiche finestre estive ed invernali sono solo un riferimento temporale per depositare i contratti. In realtà le trattative non si interrompono mai e riguardano anche i big della nostra Serie A. Tra Inter e Milan sono sempre andati in scena degli scambi clamorosi da una sponda all’altra. Basti ricordare i casi di Pirlo o Seedorf, fino ad arrivare al più recente Calhanoglu. Nonostante la rivalità tra i tifosi questo trend potrebbe non essersi interrotto e vivere un altro capitolo a breve. Uno dei tasselli fondamentali del centrocampo rossonero, ovvero Frank Kessie, non ha nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con il ‘Diavolo‘. Il procuratore George Atangana è stato chiaro: vuole 8 milioni netti a stagione per firmare. A queste cifre Maldini e Massara non possono spingersi, per volere diretto del fondo Elliott. Ciò significa che la prossima estate il calciatore può partire a parametro zero.

Calciomercato Inter, arriva un campione del Milan: si punta a Kessie per giugno

Qualcuno ha parlato di piste inglesi per gennaio, con un conguaglio per il cartellino che eviterebbe una grave minusvalenza a bilancio. I rossoneri sono combattuti tra l’evitare un nuovo caso Donnarumma e il mantenere il ragazzo in rosa per tentare l’assalto allo scudetto.

L’Inter dal canto suo spera che questa sia l’opzione percorribile, sapendo perfettamente che a gennaio non può partecipare ad aste. Marotta punta a strappare il sì dell’ivoriano per giugno, potendolo accontentare sull’ingaggio. Il mediano andrebbe a prendere il posto di Brozovic, anch’esso in scadenza nel 2022 e lontano dal trovare un accordo. Sul croato si era interessato proprio il Milan per quello che sarebbe uno scambio davvero clamoroso. Un passaggio ‘interno’ che potrebbe fare tutti felici. Ma i tifosi la pensano allo stesso modo?