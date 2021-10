Sky, lutto nel mondo delle Serie Tv: è morto il celebre attore. Si è arreso ad una brutta malattia, all’età di 58 anni

E’ morto in queste ore uno dei protagonisti della storica Serie Tv americana ‘Oz‘. Si tratta di Granville Adams, noto per il ruolo di Zahir Arif nel formato della HBO. L’attore aveva 58 anni ed era malato da tempo di cancro. Il telefilm è stato prodotto dal 1997 al 2003, per sei intensissime stagioni. In Italia fu trasmessa inizialmente da Tele+, prima si sbarcare su Sky e Now Tv. Trattava le vicende di un carcere di Baltimora e nello specifico nella sezione sperimentale del penitenziario, chiamata il Paradiso, dove i detenuti affrontavano una difficile convivenza.

La notizia della morte di Adams è stata pubblicata dallo showrunner e produttore esecutivo di Oz, Tom Fontana, che ha condiviso un affettuoso tributo all’attore su Instagram. “Buonanotte, dolce principe. Gli angeli cantano per il tuo riposo”, ha scritto sui social.

Sky, lutto nel mondo delle Serie Tv: è morto Granville Adams

Adams ha recitato in tutte e sei le stagioni del grintoso dramma carcerario, apparendo in un totale di 48 episodi. Dopo che il suo personaggio era stato arrestato per detenzione di merce rubata, Arif si è riformato attraverso l’Islam ed era noto per essere uno dei detenuti più calmi dell’Oswald State Correctional Facility.

Tra le altre apparizioni importanti dell’attore classe ’63, c’erano anche 11 episodi nel telefilm ‘Homicide: Life on the Street‘ della NBC, oltre ad un ruolo nel film ‘Empire‘. Nel 2000, ha ripreso il ruolo dell’agente Jeff Westby in ‘Homicide: The Movie’. Ultimamente era uscito dai radar per affrontare la malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Numerosi fan non hanno mancato l’occasione di omaggiarlo sui social, con post di ricordo, soprattutto riferiti a ‘Oz’. Una serie davvero indimenticabile.