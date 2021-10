Selvaggia Lucarelli ha voltato pagina e l’addio è stato annunciato via social.

Grossi cambiamenti per Selvaggia Lucarelli. La storica firma de il Fatto Quotidiano, con una lettera ai suoi follower pubblicata su Instagram, ha svelato cosa la aspetta da qui ai prossimi mesi. Dopo tanti anni, la Lucarelli abbandonerà i suoi affezionati lettori per dedicarsi ad altro.

Nel suo post la giornalista ha reso omaggio ai suoi colleghi tra cui Marco Travaglio, che tanto l’ha aiutata in questo lavoro. “Ringrazio Marco Travaglio, a cui devo tantissimo per la generosità, la fiducia e l’affetto riservatomi in questi anni” ha scritto la Lucarelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Uomini e Donne, fan preoccupati per le condizioni di Ida Platano: le sue parole – VIDEO

Selvaggia Lucarelli volta pagina, è addio: l’annuncio sui social

Nei giorni scorsi Dagospia aveva anticipato l’addio della Lucarelli al Fatto, ma la domanda che si sono posti in molti è una. Dove andrà a lavorare la bella e brava Selvaggia? Sempre su Dagospia leggiamo in anteprima quella che, almeno per il momento, sembra essere una semplice ipotesi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tale e Quale Show, battaglia contro il tumore per una delle protagoniste: “Operata d’urgenza”

Pare infatti che la giornalista donerà la sua pungente penna al giornale Domani, edito da Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri. A partire dal prossimo 16 ottobre la Lucarelli siederà al banco dei giudici insieme a Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni nell’attesa edizione di Ballando con le Stelle 2021.