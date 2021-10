Can Yaman sbarca su Rai Uno con un nuovo progetto: trepida attesa

Grande sorpresa per il pubblico di Rai Uno. Il prossimo anno Can Yaman si calerà nelle vesti di protagonista in una nuova fiction di successo

Dopo il grande successo riscosso su Mediaset, Can Yaman sbarca su Rai Uno. L’attore turco ha appassionato il pubblico di Canale Cinque con la celebre soap Mr Wrong – Lezioni D’Amore e adesso è pronto a replicare sulla rete competitrice calandosi nei panni di Sandokan, la fiction portata al successo dall’attore indiano naturalizzato italiano Kabir Bedi.

A fornire gli ultimi aggiornamenti è stata Barbara Pavone attraverso la rivista Variety. “La Lux Vide e la Rai lavoreranno insieme”, svelando in questo caso la destinazione di Sandokan che finora sembra fosse riservata. Il nome della fiction che narra le avventure del principe malese Sandokan è apparso di fianco alla nuova stagione di Leonardo che presto tornerà sul piccolo schermo assieme a Michelangelo e Caravaggio.

Can Yaman protagonista nella fiction Sandokan: grande attesa per il pubblico di Rai Uno

Ancora non ci è dato sapere quando ma Yaman presto si calerà nei panni di Sandokan. Il revival, come svelato negli ultimi aggiornamenti di Barbara Pavone della Lux Vide, andrà in onda su Rai Uno. Al momento si è alla ricerca dei partener internazionali.

Intanto nel cast di Sandokan oltre alla star turca il pubblico Rai vedrà l’attore romano Raoul Bova e il torinese Luca Argentero. Le riprese dovranno avere inizio nel 2022 ma nel frattempo Can Yaman, prossimo protagonista di Sandokan, è impegnato assieme a Francesca Chillemi sul set di ‘Viola come il mare’.