Alessandra Amoroso, l’annuncio che fa impazzire i fan: accadrà tra pochi giorni

Alessandra Amoroso fa impazzire i fan con un annuncio sensazionale. Pubblicato il calendario per il firmacopie dell’ultimo album: i dettagli

Sono trascorsi tre anni dall’ultima pubblicazione ma adesso Alessandra Amoroso, che ha trovato il successo dopo la partecipazione al talent show Amici, è pronta a tornare alla ribalta con il nuovo album ‘Tutto Accade’. La cantante salentina ha ricordato proprio in queste ore l’attesissimo momento: “Il mio nuovo album uscirà venerdì 22 ottobre”.

Tra i desideri più grandi della Amoroso vi è come sempre “quello di riuscire a condividere la musica, ancora una volta, nonostante tutto“. Facendo riferimento alla pandemia ed alle restrizioni che ancora oggi sono in vigore, la cantante ha dichiarato di aver fatto il possibile per programmare sul calendario quanti più incontri con i propri fans: “Pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, ho comunque cercato di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare tutti coloro che lo vorranno”.

Alessandra Amoroso, l’appuntamento con il suo nuovo album “Tutto Accade”: da quando sarà possibile acquistarlo

Emozionata per la pubblicazione del nuovo album dal titolo ‘Tutto Accade’, Alessandra Amoroso su Instagram ha condiviso il calendario fitto di appuntamenti per il firmacopie. La cantante infatti a partire dal 22 ottobre e fino al 18 novembre sarà in giro per l’Italia, da nord a sud, per incontrare i propri fans.

“Ricordate chi siamo. So che quello che abbiamo condiviso e che ancora condivideremo va oltre le mascherine ed è più forte dei necessari distanziamenti. Provate con me a portare in giro l’entusiasmo, la passione, la musica”, ha scritto la Amoroso su Instagram dove ha invitato i suoi fans a seguirla in questa nuova avventura. L’artista infine ha annunciato che il disco è possibile pre-acquistarlo a partire da oggi, lunedì 11 ottobre, ricevendo il pass esclusivo senza il quale non sarà possibile avere accesso al firmacopie.