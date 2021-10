F1 Gp di Turchia, Bottas torna a vincere davanti alle Red Bull di Verstappen e Perez. Ottima prova Ferrari ma Leclerc è quarto dopo il sogno

Turchia e pioggia, come un anno fa anche se i risultati sono stati diversi. Perché non era diluvio ma pioggerella e la pista soprattutto si è dimostrata in condizioni decisamente migliori rispetto al 2020. Alla fine di una gara tesissima, Valtteri Bottas è tornato alla vittoria battendo le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Invece Lewis Hamilton, nonostante la rimonta, ha chiuso quinto alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc e perde la testa del Mondiale.

Incredibile la giornata della Ferrari: Leclerc per metà della gara ha retto benissimo il passo di Bottas e Verstappen appena davanti a lui. E quando hanno cambiato le gomme, è stato in testa per diversi giri sperando di poter arrivare fino in fondo con gli stessi pneumatici. Poi si è dovuto arrendere, ma almeno ha chiuso ridosso del podio. Grande gara anche per Carlos Sainz, ottavo e a lungo con il miglior giro in pista.

