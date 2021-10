Valentino Rossi, la decisione del Governo fa felice i suoi tifosi: il motivo. ‘Il Dottore’ si sta godendo le ultime gare prima del ritiro dalla MotoGP

Il Motomondiale si avvia verso la fine della stagione 2021. Al termine del campionato mancano ancora tre gare, una delle quali sarà in Italia. A Misano andrà in scena il 24 ottobre il secondo evento di quest’anno, dopo il Gran Premio dello scorso 19 settembre (vinto da Pecco Bagnaia). Una decisione storica visto che contando anche il Mugello sarà la terza gara disputata nel nostro Paese. Una felicità ulteriore per Valentino Rossi e tutti i piloti tricolore, specie considerando l’abbraccio del pubblico, che sarà presente in misura maggiore rispetto al mese scorso.

LEGGI ANCHE >>> Michael Schumacher, un giorno per sempre indimenticabile: brividi!

LEGGI ANCHE >>> Bebe Vio, annuncio choc sconvolge gli italiani: “Lo facevo di nascosto”

Valentino Rossi, la decisione del Governo fa felice i suoi tifosi: aumenta la capienza per Misano

La decisione del Governo, col Decreto Legge emanato nelle scorse ore, ha modificato le capienze di stadi e autodromi che ospitano eventi. Per quanto riguarda gli impianti all’aperto si potrà avere un ingresso del 75% degli spettatori, con un ritorno sempre più vicino alla normalità. I dati confortanti sui contagi da Covid (3.000 casi al giorno di media), hanno permesso di compiere questo passo in avanti, in piena sintonia con il resto dei paesi europei. Il Misano World Circuit aprirà i propri cancelli a 35.000 fan al giorno, nel week end del 22-24 ottobre. Quindi saranno circa 10.000 posti in più rispetto a settembre e una cornice scenografica di sicuro impatto.

Ci sarà quindi quasi un sold out, con molti appassionati che potranno partecipare all’ultimo saluto in Italia a Valentino Rossi. La sua apparizione finale sul circuito di casa, dopo 25 anni di carriera ad altissimi livelli. Secondo quanto si apprende dai social dovrebbe esserci anche una festa particolare per celebrare l’evento nel migliore dei modi. Una di quelle scenette a fine gara che hanno reso tanto famoso il #46 all’inizio della sua esperienza nel Motorsport.