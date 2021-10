LOL – Chi Ride è Fuori 2: annunciato il nome del primo concorrente

Sale l’attesa per LOL – Chi Ride è Fuori 2. A sorpresa, è già stato annunciato il nome del possibile primo concorrente dello show

Uno dei più grandi successi ottenuti da Prime Video negli ultimi tempi, un vero e proprio tormentone che ha fatto parlare per settimane. LOL – Chi Ride è Fuori è sicuramente un progetto riuscito, tanto che si sono già concluse le riprese per una stagione 2 che promette scintille.

Alla conduzione ci saranno ancora una volta Fedez e Mara Maionchi, duo che ha convinto tutti con le prime puntate. Ancora non è chiaro quando i nuovi episodi saranno disponibili e nemmeno quali saranno i partecipanti. A tal proposito, nelle ultime ore sta iniziando a girare il nome di un possibile primo concorrente allo show di Amazon.

LOL – Chi Ride è Fuori 2, ci sarà il Mago Forest come concorrente?

Durante l’ultima puntata di Casa Chi, il noto giornalista Gabriele Parpiglia ha svelato in anteprima il nome del primo concorrente di LOL – Chi Ride è Fuori 2. Si tratterebbe del Mago Forest, comico amatissimo e pronto a fare scintille per portarsi a casa il premio finale.

“La registrazione della nuova edizione del programma di Prime Video, che andrà in onda tra marzo e aprile, è già stata fatta. I nomi sono top secret, hanno silenziato i social proprio come lo scorso anno” ha spiegato Parpiglia, aggiungendo: “Mi dicono che sarà molto diversa dalla prima. Lanciamo però qui in esclusiva il primo concorrente che parteciperà: è il Mago Forest. Se penso a lui mi viene già da ridere. Sarà uno dei protagonisti“.