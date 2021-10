GF Vip 6, l’annuncio lascia tutti a bocca aperta: c’è il nome del vincitore!

Ci sono state alcune clamorose dichiarazioni da parte di un ex coinquilino del GF Vip 6 riguardo il vincitore di questa edizione del programma. Ecco cosa ha detto in una recentissima intervista.

Subito dopo essere stato espulso dalla casa del GF Vip 6, Andrea Casalino ha iniziato il classico giro di ospitate. Insieme a Tommy è stato ospite durante la puntata del Grande Fratello dell’8 ottobre, poi ha fatto visita a Barbara D’Urso in Pomeriggio Cinque ed è infine andato a trovare Giulia Salemi in GF Vip Party.

Andrea Casalino ha rivelato a Barbara D’Urso che effettivamente, con Miriana Trevisan, era nata negli ultimi giorni dentro la casa una certa “curiosità”. La showgirl, rimasta all’interno del programma, ha effettivamente confermato che l’interessamento è stato reciproco. Casalino, però, ha fatto anche altre rivelazioni riguardo il vincitore del GF Vip 6.

GF Vip 6, Casalino: “Manuel Bortuzzo non è il vincitore”

Durante la puntata dell’8 ottobre è stato dedicato un ampio spazio a Manuel Bortuzzo, che ha camminato con un tutore: il nuotatore ha confessato che c’è qualche probabilità che lui possa riprendere a camminare. La sua storia commovente, oltre alla sua personalità, hanno fatto pensare a molti che il vincitore designato del GF Vip 6 debba essere proprio lui.

Andrea Casalino non è d’accordo: riconosce la grande personalità e la storia molto forte di Manuel Bortuzzo, ma lui è convinto che la sfida per la vittoria sarà fra Aldo Montano e Manila Lazzaro. Entrambi sono i veri leader della casa. Lui farà il tifo per l’ex vincitrice di Miss Italia, perchè è molto sincera e non costruita come lo schermidore.

Ecco uno dei momenti che sono stati discussi a lungo durante la puntata dell’8 ottobre del Grande Fratello. Manuel Bortuzzo sembra scaricare Lulù, anche se i due, successivamente, si sarebbero baciati di nuovo.