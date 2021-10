WhatsApp, è possibile creare chat con personaggi famosi: da non credere

Su WhatsApp è possibile creare chat che non esistono, con anche personaggi famosi al suo interno: il nuovo trucco per tutti gli utenti.

Oramai WhatsApp è diventata l’applicazione più usata al mondo. Infatti l’app ci permette di messaggiare gratuitamente con tutti i nostri contatti. Attraverso i gruppi, invece, è possibile scambiare dei meme con i nostri amici. Proprio nell’ultimo periodo si sta diffondendo un nuovo simpatico scherzo tra gli utenti. Infatti sono sempre più diffuse le chat con i Vip del mondo dello spettacolo e dello sport.

Sarà possibile fare questo scherzo ai vostri amici con un semplice trucco. Infatti bisognerà scaricare un’applicazione chiamata ‘WhatsFake‘. Ovviamente l’app è gratuita e potrà essere scaricata sia su Play Store che su App Store. All’interno sarà possibile creare un profilo con foto, aggiungere l’orario, scrivere uno status. Ovviamente poi sarà possibile creare conversazioni ‘fittizie’ con i Vip. Una volta concluso il tutto sarà possibile fare lo screen da inviare su WhatsApp, per ingannare i nostri contatti.

WhatsApp, modificati i messaggi vocali: cosa cambia

Le novità su WhatsApp non finiscono mai, con l’applicazione pronta ad accontentare i miliardi di utenti in giro per tutto il mondo. Infatti il nuovo aggiornamento è stato svelato ancora una volta da WABetaInfo. Stando al portale specializzato, infatti, è in arrivo un vero e proprio lettore multimediale globale integrato nell’app. Con questa nuova funzione gli utenti avranno opportunità di risentire i propri vocali registrati.

Infatti non appena integrata gli utenti potranno ascoltare la riproduzione dei messaggi vocali ricevuti o inviati nella chat WhatsApp in qualsiasi sezione dell’app. Quindi sarà possibile ascoltare un messaggio vocale inviato a qualcuno anche quando si interagisce con altre conversazioni. La feature dovrebbe arrivare prima in iOS e poi successivamente su Android. Al momento non si conoscono le tempistiche, ma la funzione potrebbe essere provata con la nuova Beta.