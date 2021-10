No Green Pass: manifestazione degli studenti all’Università di Napoli

Un gruppo di circa cinquanta persone, per la maggior parte studenti universitari, ha manifestato a Napoli per chiedere che venga reso non obbligatorio il green pass per seguire le lezioni universitarie. Affermano di ritenere il green pass una misura discriminatoria perché esclude dal diritto allo studio chi è regolarmente iscritto e paga le tasse. Aggiungono che lo stesso green pass non è una misura sanitaria sicura e chiedono tamponi gratuiti per accedere agli atenei. Sul finale anche un intervento contro Soros, Bill Gates e i globalisti.