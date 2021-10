Laura Torrisi racconta il suo dramma: “Ho chiesto un aiuto psicologico”

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Laura Torrisi ha affrontato il suo dramma: “Solo chi ha provato un dolore del genere può comprenderlo fino in fondo”

Sabato 9 ottobre Silvia Toffanin ritorna ad emozionare il pubblico di Mediaset con una nuova puntata di Verissimo. Tra gli ospiti vedremo la bellissima Laura Torrisi. L’attrice catanese in occasione della presentazione del suo libro ‘PS Scrivimi sempre’ ha affrontato un problema che la attanaglia dal 2009: l’endometriosi.

Una malattia che più volte l’ha portata in sala operatoria tanto da destabilizzarla. L’ex moglie di Leonardo Pieraccioni proprio 2020 credeva di aver chiuso il ciclo ma a distanza di tre mesi dall’ultimo intervento, tra dicembre e gennaio 2021, è tornata ad indossare il camice bianco. Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin l’attrice ha rivelato che sul set de ‘L’Onore e il Rispetto’ ha dovuto assumere diversi antidolorifici per tirare avanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 21, sboccia l’amore tra due allievi? Il confronto sorprende tutti

Laura Torrisi racconta a Verissimo di quando ha scoperto la sua malattia: “Ho chiesto un aiuto psicologico”

Ospite di Silvia Toffanin, Laura Torrisi ha affrontato il periodo difficile legato alla scoperta dell’endometriosi. La paura più grande per l’attrice catanese era quella di non poter avere figli. Fortunatamente però, dall’amore con l’ex marito Leonardo Pieraccioni, è nata Martina. Ma nonostante fosse riuscita a coronare il suo sogno più grande, non sono comunque mancati i momenti di sconforto.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Mara Venier alza la voce: “Tutto falso”. Il motivo del suo durissimo sfogo

Difatti, la Torrisi ha rivelato di essere ricorsa ad uno aiuto psicologico nei momenti più bui: “Per quanto la famiglia e gli amici possano provare a capire, solo chi ha provato un dolore del genere può comprenderlo fino in fondo“, ha spiegato la Torrisi nella puntata di Verissimo che andrà in onda domani, sabato 9 ottobre.