Covid, il ministro Speranza firma l’ordinanza: la Sicilia è zona bianca

“Ho appena firmato l’ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca“. A dare la notizia è il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook. Come anticipato ieri, dal momento che la curva dei contagi è scesa dopo un aumento collegato al turismo estivo, la Sicilia torna nell’area del più basso rischio.

“Dopo le scelte di ieri sulle capienze continua il percorso di graduali riaperture. Tutto ciò è possibile grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone. Dobbiamo continuare su questa strada“.

Anche premier Mario Draghi, durante un videocollegamento al B2O International Business Summit, si è detto positivo sull’effetto dei vaccini per fermare la pandemia: “Abbiamo somministrato più di sei miliardi di dosi di vaccini in tutto il mondo. I nostri sforzi congiunti ci hanno aiutato a tenere sotto controllo la pandemia in molti paesi e a darci la speranza che la sua fine sia finalmente in vista”.