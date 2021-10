Charlène di Monaco, come sta dopo l’intervento: le sue condizioni

Dopo otto mesi di lontananza dal Principato di Monaco, la principessa Charlène potrebbe finalmente tornare a casa: le sue condizioni dopo l’ultimo intervento

Da oltre otto mesi la principessa Charlène ha lasciato il Principato di Monaco per raggiungere il suo Paese natale, il Sudafrica, dove ha promosso un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Ma causa della pandemia e di un’infezione di tipo otorinolaringoiatrica che avrebbe contratto lì in seguito ad un’operazione ai denti, per Charlène non è stato più possibile tornare a casa.

Difatti, la principessa in questi mesi si è dovuta sottoporre a molteplici interventi. Stando però alle ultime indiscrezioni lanciate da People, il suo rientro nel Principato sembrerebbe essere sempre più vicino. Charlène aveva oggi in programma l’ultimo intervento alla bocca e subito dopo il parere dei medici si sarebbe messa in viaggio verso casa dove l’aspetta il marito, Alberto di Monaco.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Regina Elisabetta, di nuovo a Windsor per un incontro importante: che sorpresa