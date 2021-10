Amici 21, allievo rivela la sua malattia: “Devo evitare lo stress” – VIDEO

Dopo il provvedimento disciplinare ed un richiamo ricevuto dal proprio insegnante, allievo di Amici 21 rivela la sua malattia: “Lo stress influisce su tutto”

In questi giorni abbiamo parlato del provvedimento disciplinare messo in atto dalla produzione di Amici 21 a causa del disordine e della scarsa pulizia che in casetta la fa da padrone. Richiamati all’attenzione sui gradini dello studio, cantanti e ballerini hanno visto attraverso un filmato le immagini che mostravano le condizioni in cui versava la loro abitazione.

A neppure un mese dall’inizio del programma, gli autori hanno così deciso di mettere in chiaro le regole ricorrendo subito ai ripari con una punizione esemplare: sorteggiare 4 allievi da mandare in sfida. Gli stessi però hanno immediatamente cercato di prendere le redini della situazione in mano proponendo le votazioni anonime: i quattro più votati, perché ritenuti maggiormente responsabili del disordine in casetta, sarebbero finiti in sfida.

La produzione ha accettato la proposta degli allievi e tra i 4 che hanno ricevuto il richiamo, c’è Luigi Strangis. Per questo motivo il cantante è stato chiamato da Rudy Zerbi il quale si è detto deluso per il suo comportamento. Il giovane ventenne ha così deciso di raccontare al suo insegnante di prendere tutto alla leggera a causa della sua malattia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Amici 21, sboccia l’amore tra due allievi? Il confronto sorprende tutti



Amici 21, Luigi Strangis rivela la sua malattia a Rudy Zerbi: telespettatori meravigliati

Nel corso di un richiamo dal suo insegnante, Luigi Strangis ha rivelato la sua malattia: “Ho il diabete”. Per questo motivo l’allievo cantante di Amici 21 eviterebbe lo stress prendendo le cose con molta leggerezza: “Per il problema che ho evito lo stress. Questo influisce sulla glicemia e su tutto”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO>>> Uomini e Donne, Maria De Filippi lo ha smascherato: va via subito!

Le parole del giovane allievo hanno colpito Rudy Zerbi che ha subito cambiato registro. L’insegnante del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ha esortato Luigi a sfruttare le sue capacità: “Dato che sei una persona che ha una sensibilità e un valore artistico cerca di non giocarti questa occasione”.