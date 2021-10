GF Vip 6, infezione preoccupante per l’amato concorrente: uscirà dalla Casa?

Un’infezione preoccupante nella Casa del GF Vip 6 fa tremare: l’amatissimo concorrente dovrà abbandonare il reality?

Manuel Bortuzzo è uno dei personaggi più amati del GF Vip 6 e, da ormai un mese, non fa altro che emozionare tutti i suoi coinquilini. All’interno della Casa, però, il nuotatore vittima di un incidente ha dovuto fare i conti con un’infezione. Il papà Franco, preoccupato, ha monitorato la situazione ed è stato raggiunto dai microfoni di FanPage.it.

LEGGI ANCHE > > > Isola dei Famosi, ex protagonista confessa: “Ho sofferto di depressione”

NON PERDERTI > > > Amadeus raddoppia dopo Sanremo: condurrà un altro super programma

Franco Bortuzzo, infatti, ha ammesso che quanto è capitato a Manuel è ormai normalità: “Liallarme è rientrato sì, ha avuto una semplice infezione guarita con una cura antibiotica. È un problema ordinario e succede spesso, ogni 5 o 6 mesi, è dovuto alla sua situazione”.

LEGGI ANCHE > > > Morta l’ex concorrente di un famoso reality: nuovo colpo di scena

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo e la storia con Lulù

Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié hanno iniziato una frequentazione che sembra essere anche giunta al termine, visto che il nuotatore ha ammesso che tra loro, al di fuori della Casa, potrebbe non durare. Anche il papà è dello stesso avviso, ma in più ha notato una ragazza, Federica Pizzi che ha consegnato una lettera struggente a Manuel: “La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo. Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà. Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Adriana Volpe, confessione choc sull’ex marito: “Ho paura”

Il papà Bortuzzo, in realtà, non ha mai nascosto la sua scarsa stima nei confronti di Lulù. Precedentemente, infatti, ha ammesso: “Non è la persona fatta per lui”.