Antonella Clerici, è accaduto mentre era in macchina: stava andando in Rai

Antonella Clerici al timone di “E’ sempre mezzogiorno” lascia i telespettatori con il fiato sospeso: le riflessioni sulla vita

Antonella Clerici continua ad appassionare il pubblico Rai con i propri racconti. Al timone di ‘E’ sempre mezzogiorno’ la conduttrice Piemontese oggi ha condiviso con i telespettatori un pensiero che le ha inondato la mente mentre, alla guida della sua auto, raggiungeva lo studio televisivo per andare in diretta.

“Quando mi trovo in macchina per raggiungere Milano mi vengono sempre dei pensieri ed oggi ho pensato che stiamo tornando alla vita di sempre, ma più lentamente. Forse questo è un bene perché fare le cose con più calma permette di vivere meglio”, ha raccontato la Clerici. La seguitissima conduttrice ha poi evidenziato che “fare le cose con calma consente di guardare cose che prima magari non avevamo visto”.

Antonella Clerici a “E’ sempre mezzogiorno” riflette sulla vita: “La tartaruga”

La Clerici a ‘E’ sempre mezzogiorno’ non smette di stupire il pubblico Rai con importanti riflessioni sulla vita. Parlando ai telespettatori la conduttrice televisiva ha raccontato che si trovava in macchina quando ha ha pensato alla pandemia. Lentamente si sta tornando alla normalità: “Andare più lentamente serve per godersi di più le bellezze che ci circondano“.

A tal proposito la simpaticissima conduttrice televisiva ha menzionato una canzone di Brino Lauzi, ‘La tartaruga’. Infine la Clerici si è lasciata andare ad una sorprendente rivelazione. Parlando dello studio di ‘E’ sempre mezzogiorno’ la 57enne ha spiegato che il bosco presente sullo sfondo è reale. Difatti, facendo notare alcuni animali in movimento, Antonella Clerici ha rivelato che lo scenario in questione è lo stesso che vede da casa sua: è trasmesso in diretta grazie ad una telecamera installata in Piemonte, dove vive.