Anticipazioni Beautiful, sconvolgente confessione di Steffy: Liam nei guai

Le anticipazioni delle prossime puntate di Bold and Beautiful fanno sapere di una confessione inaspettata di Steffy

L’ultra decennale soap opera statunitense Beautiful si conferma nel suo palinsesto di Canale 5 anche per la prossima settimana con nuove puntate dal lunedì al venerdì a partire dalle 13:45.

A tenere banco, come tema centrale dei prossimi episodi ci sarà Steffy che farà una confessione che sconvolgerà tutti gli amici e la famiglia: è da tempo che fa uso di oppiacei per alleviare i dolori causati dall’incidente. Quando Liam scopre quello che sta facendo, decide di portare via con sé la figlia, Kelly, arrecandole ulteriore dispiacere.

Anticipazioni Beautiful, Thomas attacca Liam: è tutta colpa sua

Quando Thomas scopre la verità, convince Hope ad attribuire ogni responsabilità dello stato in cui versa Steffy a Liam: è lui che la tiene lontana da qualsiasi contatto con gli uomini. Le cose peggiorano quando Steffy racconta a Thomas la sua versione dei fatti, sebbene Liam prova a farla ragionare, infatti, lei dà di matto ed è in quel momento che l’uomo porta via Kelly. In realtà, a Thomas arriverà tutta un’altra versione: Liam ha approfittato di un momento di stanchezza di Steffy e, una volta addormentata, le ha sottratto la figlia senza dirle nulla.

Alla fine, la verità verrà a galla e saranno stesso Liam, Brooke e Hope ad insistere affinché Kelly resti con loro fin quando Steffy, che intanto farebbe carte false pur di riavere sua figlia con lei, non starà meglio.