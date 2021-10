Richiami alimentari, rischio salmonella per questo salume: non mangiatelo!

Nuovi richiami alimentari da parte del Ministero della Salute. Questa volta tocca ad un salume per rischio salmonella: l’avviso sul sito ministeriale.

Il Governo Italiano continua a monitorare i prodotti messi sul mercato per tutelare la salute dei propri consumatori. Infatti sono sempre tanti i rischi per quanto riguarda i prodotti alimentari contaminati. I controlli su questi prodotti sono in aumento sia in Italia che negli altri paesi europei. Come specificato dal Ministero della salute sono tantissimi soprattutto i rischi chimici legati alla contaminazione dei cibi destinati alla vendita al dettaglio.

Sul proprio sito il Ministero della Salute, gli operatori del settore (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti in vendita. Inoltre in caso di contaminazione o rischi sono obbligati a ritirare dalla vendita i lotti incriminati. Sempre l’Osa poi dovrà ritirare questi prodotti dal mercato, andiamo quindi a vedere qual è l’ultimo provvedimento preso dal Ministero della Salute italiano.

Richiami alimentari, salsiccia stagionata ritirata dal mercato: i dettagli

Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto di Salsiccia Stagionata del Salumificio Cornicchia, per rischio salmonella. Sul proprio sito ufficiale il Ministero ha comunicato tutti i dettagli riguardanti il prodotto tolto dal commercio. Infatti si tratta del lotto di produzione numero: 213141, come marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore. Mentre il nome dell’azienda che lo produce è ‘Salumificio Cornicchia SRL‘.

Nella descrizione del prodotto troviamo come il marchio di identificazione dello stabilimento e del produttore è: IT 1220 L CE. Il motivo della segnalazione è il rischio micro-biologico. Per precauzione il Ministero della Salute raccomanda di non consumare i prodotti in questione. Inoltre sarà possibile restituire i prodotti al punto vendita da cui sono stati acquistati. Continua quindi il monitoraggio del Ministero della Salute sulla sicurezza dei prodotti messi sul mercato.