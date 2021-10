Uomini e Donne, Tina esagera con Gemma: gesto choc davanti a tutti!

Ancora battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne. Stavolta l’opinionista avrebbe esagerato: il gesto sconvolge tutti.

Spuntano le prime anticipazioni sulla nuova puntata di Uomini e Donne. Non mancano i colpi di scena, con i telespettatori che attendono con ansia il nuovo tronista. Per l’arrivo della nuova personalità sul Trono, però, ci sarà ancora da aspettare. Infatti sembra proprio che al momento la Redazione del programma preferisce continuare solamente con i tre tronisti. Nelle prossime puntate, però, potrebbe esserci lo stesso una new entry.

I telespettatori chiedevano a gran voce l’arrivo di un nuovo tronista dopo l’uscita di Joele Milan. A dare delucidazioni sulle nuove puntate ci ha pensato Raffaella Mennoia che sul suo profilo social ha rivelato: “Succederanno tantissime cose. Ci sarà una super puntata“. Altri momenti quindi colpiranno il telespettatore. In particolare un nuovo battibecco tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è pronto a dividere il pubblico.

Uomini e Donne, scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: l’opinionista spiazza tutti

È in arrivo un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Infatti le due dame saranno protagoniste di un nuovo battibecco, con l’opinionista che getterà un secchio d’acqua sulla corteggiatrice. Non è la prima volta che Tina si rende protagonista di un gesto del genere, infatti già lo scorso anno aveva lanciato un secchio su Gemma, lasciando il pubblico in studio senza parole.

Ancora una volta il gesto di Tina scatenerà una nuova polemica. Infatti in molti criticheranno l’opinionista e le faranno notare che stavolta ha esagerato. L’agguato nei confronti di Gemma avrà lo scopo di umiliarla dinanzi ai protagonisti del Trono Over. Al momento però non è ancora noto se l’opinionista abbia bagnato la corteggiatrice prima o dopo la sfilata in studio. Appuntamento quindi alla puntata di oggi per scoprire cos’è successo.