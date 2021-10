GF Vip 6, è incredibile: c’è un doppio addio, ormai è tutto deciso

Il GF Vip 6 ha provato ad operare una piccola rivoluzione riguardo le opinioniste in studio che commentano le gesta degli inquilini nella casa.

Dopo che Antonella Elia e Pupo non hanno impressionato nel loro ruolo di opinonisti, per il GF Vip 6 Alfonso Signorini ha provato a mettere in atto una piccola rivoluzione. Oltre ad affiancare Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entrambe con un carattere molto definito e diverse fra loro, il reality ha voluto sperimentare una nuova figura.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, insulti all’indirizzo degli inquilini: scoppia il putiferio – VIDEO

NON PERDERTI >>> GF Vip 6 anticipazioni, questa sera nuove scintille nella casa: trepida attesa

Si tratterebbe delle “Grandi sorelle” Adriana e Rosella, successivamente ribattezzate Maria e Rosella per evitare qualsiasi confusione con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Signorini le aveva presentate come due voci fuori dal coro avrebbero dovuto controbattere alle versioni ufficiali nell’arena di discussioni e confronti del reality show.

GF Vip 6, che fine hanno fatto le Grandi Sorelle?

Alfonso Signorini era entusiasta dell’esperimento che vedeva due nuove opinioniste del popolo al GF Vip 6. Le aveva definite la mamma e la nonna di chiunque, sottolineando che fossero due “tremende pettegole”. Maria e Rosella, arrivate nel corso della quarta puntata, non avevano risparmiato frecciatine a Raffaella Fico ed alle principesse Hailé Selassié.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, paura per un concorrente: febbre alta, puntata a rischio?

L’esperimento con le opinioniste del popolo, però, sarebbe durato neanche due puntate. Il 4 ottobre, infatti, Alfonso Signorini le ha salutate così nel corso della puntata: “Mando un saluto alle nostre Grandi Sorelle, che ci stanno guardando dal divano di casa, perchè sentivano troppa nostalgia“. È già finita l’avventura delle due opinioniste al GF Vip 6?

Ecco un breve video in cui si vede la presentazione di Maria e Rosella durante la quarta puntata del GF Vip 6: