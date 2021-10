Pierluigi Diaco, arriva l’addio che nessuno si aspettava: fan increduli

Pierluigi Diaco ha dato un addio del tutto inaspettato ed improvviso. Il giornalista Rai ha spiegato nel corso di un’intervista il motivo della sa scelta, forse condizionato da quanto successo qualche mese fa.

Pierluigi Diaco era stato oggetto di critiche feroci da parte di alcuni giornalisti riguardo il suo programma Io e te, trasmesso da Rai 1. Non solo gli ascolti non erano considerati soddisfacenti, ma si sarebbe insinuato anche che fra il conduttore e la redazione ci sarebbero state delle litigate feroci.

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, addio al ballerino per eccellenza: Maria De Filippi rivela la verità

NON PERDERTI >>> Temptation Island, la notizia ha sconvolto tutti: amatissima coppia si dice addio

Queste voci furono smentite dallo stesso Diaco, che ha lamentato in un’intervista a Il Giornale il pressappochismo dei giornalisti dei media tradizionali, che baserebbero i loro articoli su pochi tweet, senza quindi approfondire. Si è inoltre dichiarato felice di essere un “giovane vecchio” e di fare una televisione distesa, dolce, dilatata.

Pierluigi Diaco, la spiegazione del suo addio

Ad inizio ottobre, però, è giunta un addio del tutto inaspettato da parte di Pierluigi Diaco. Ha infatti abbandonato completamente il mondo dei social network, come già fatto di recente anche da Loretta Goggi. Le motivazioni sono state spiegate nel corso di una chiaccherata con il settimanale Intimità.

LEGGI ANCHE >>> Claudio Lippi, addio inaspettato: arriva la confessione

Secondo Pierluigi Diaco è possibile dare l’addio ai social, continuando comunque ad avere un ruolo pubblico e rimanendo in contatto con i propri fan. Il giornalista racconta dunque di non aver voluto cedere al ricatto della visibilità social a tutti i costi, mettendo in piazza fatti privati, case, vacanze, cibi e famiglia.

Ecco un interessante messaggio condiviso da Sandra Milo, che annuncia – proprio via social – la prossima collaborazione con Pierluigi Diaco: