Uomini e Donne, Tommaso Eletti nuovo tronista? L’annuncio incredibile

Tommaso Eletti come nuovo tronista di Uomini e Donne? Sarebbe una notizia incredibile per l’ex Temptation Island

Tommaso Eletti non ha fatto in tempo ad uscire dal Grande Fratello VIP che già pensa al prossimo step per la sua carriera. Dopo l’avventura a Temptation Island finita male con la sua ex fidanzata Valentina, il primo gieffino eliminato ha confessato qualcosa di molto interessante circa una partecipazione ad Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE > > > Eleonora Daniele racconta il suo dramma: un terribile lutto ha sconvolto la sua vita

NON PERDERTI > > > Ilary Blasi, la sveglia suona a vuoto: la notizia che allarma i fan

“Se mi dovessero chiamare per andare a Uomini e Donne ci andrei solo se mi pagassero bene”, queste le parole di Tommaso Eletti in merito ad una possibile partecipazione al dating show.

LEGGI ANCHE > > > Grande Fratello VIP, terremoto tra Manuel e Lulù: cos’è successo – VIDEO

Tommaso Eletti: cosa ne pensa dei suoi compagni di avventura

A SuperGuidaTV, l’ex gieffino ha rilasciato una lunga intervista in merito alla sua esperienza al programma. Tra le altre cose, ha parlato dei suoi compagni di viaggio, in particolare del rapporto tra Lulù -che già conosceva- e Manuel Bortuzzo: “Lei è una mia amica da tanto tempo ed è una ragazza sensibile e si affeziona molto alle persone. Credo che ci sia qualcosa tra loro. Ho parlato anche con Manuel e ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la situazione”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni GF Vip 6, spunta il nome del secondo eliminato: che sorpresa

Ha parlato anche di Soleil Sorge, donna che l’ha particolarmente colpito: “Lei è una bellissima ragazza, intelligente, carismatica, dolce ma anche prepotenteHo percepito che gli stavo simpatico e che gli stavo a cuore. Si era affezionata a me. Poi se quando uscirà dovesse nascere qualcosa ne sarei solo che contento. Non mi faccio troppe illusioni. Non so se sono il suo tipo ma su molte cose siamo simili. Quando ho lasciato la casa, lei ci è rimasta molto male”.