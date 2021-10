Grande Fratello, dopo il cancro ex concorrente mostra le cicatrici: “Non ho fatto prevenzione” – FOTO

Ex concorrente del Grande Fratello mostra su Instagram le cicatrici che le ha lasciato il cancro al seno: “Fate prevenzione. Potete evitare tutto questo”

Non sono stati mesi facili questi per l’ex gieffina Carolina Marconi. Il grande desiderio di diventare madre l’ha portata alla scoperta di un tumore al seno. Tutto è accaduto circa sei mesi fa quando ha deciso di intraprendere il percorso della fecondazione artificiale. La modella venezuelana si è dovuta sottoporre a diversi esami tra cui la mammografia.

Questa ha fatto si che il medico notasse un piccolo nodulo, inizialmente sottovalutato. Ma la risonanza purtroppo ha dato esito positivo, difatti, il nodulo al seno era un tumoretto molto aggressivo. Grazie alla forza che le ha trasmesso anche il compagno Alessandro, l’ex gieffina il 6 aprile 2021 si è operata e adesso non vede l’ora di completare l’ultimo ciclo di terapia per coronare il sogno di diventare madre.

La showgirl a distanza di tutti questi mesi ha deciso di mostrare sui social i segni che le ha lasciato la battaglia contro il cancro. Su Instagram l’ex giefffina ha pubblicato due scatti accompagnati da un lungo messaggio che ripercorre questo periodo difficile della sua vita. ” ‘Carolina hai un tumore..’. Ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo perché ho fatto passare 4 anni cavolo?? Un po’ anche per paura del COVID mi rifiutavo ad andare negli ospedali. Non ho fatto prevenzione“, ha ricordato Carolina che per questo motivo adesso si ritrova ad affrontare una battaglia molto più grande.

Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, mostra le cicatrici dovute al cancro: “Mio figlio prima di nascere mi ha salvata”

La showgirl venezuelana nel lungo post pubblicato su Instagram ha voluto, oltre che ricordare il periodo difficile della sua vita, invitare tutte le donne a fare prevenzione: “Voi potete fare la differenza. Potete evitare tutto questo. Oggi inizia il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno non rimandate al domani.. siate coraggiose e fatevi controllare. Tutto si supera non abbiate paura“.

Carolina ha sottolineato che nonostante tutto è stata molto fortunata. “Dico sempre: ‘Mio figlio prima di nascere mi ha salvata’ “, ha scritto l’ex gieffina su Instagram emozionando i suoi fans. Infine, ancora una volta ha invogliato le donne ad avere forza e coraggio: “Non sarete mai sole. La vostra Pelatina è sempre con voi. Aggiornatemi, vi voglio bene”.