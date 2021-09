WhatsApp, il grande giorno è arrivato: rivoluzione storica per gli utenti!

Grande giorno per tutti gli utenti di WhatsApp. Gli sviluppatori dell’applicazione hanno ufficializzato l’attesa funzione: cosa cambia.

Da diverso tempo WhatsApp aveva annunciato a tutti gli utenti l’arrivo della funzione multi-dispositivo. Infatti a rivelare l’implementazione di questo nuovo tool ci ha pensato Mark Zuckerberg in persona. Il CEO di Facebook aveva anunciato il tutto attraverso i profili social di WABetaInfo. Oggi questa funzione finalmente è arrivata. Inoltre il multi-dispositivo è pronto a rivelarsi lo strumento più utile per tutti gli utenti.

In passato l’applicazione del gruppo Facebook permetteva l’utilizzo delle chat con lo stesso account solo su un altro dispositivo attraverso la sua versione web e se quello principale era connesso ad internet. Da oggi invece sarà possibile collegare al proprio account di WhatsApp fino a quattro dispositivi contemporaneamente, senza che quello principale sia connesso necessariamente alla rete. Al momento la funzione è disponibile per tutti coloro che hanno aderito alla Beta tester, ma a breve arriverà su tutti gli smartphone.

💣 WhatsApp is working on multi-device 2.0!

The new version of multi-device allows using WhatsApp on other Android and iOS devices!

This feature is under development and it will be available in a future update.https://t.co/WxtPCF12IR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 26, 2021