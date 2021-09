Anticipazioni Tú Sí Que Vales, il gesto inaspettato di Giulia Stabile

Un gesto del tutto inaspettato che spiazza tutti quello di Giulia Stabile: lo svelano le anticipazioni di Tú Sí Que Vales

La dolce e simpatica ballerina vincitrice di Amici 20 – e professionista dell’attuale stagione in corso del talent show- è anche tra i presentatori di Tú Sí Que Vales. Le anticipazioni dello show in onda il sabato sera su Canale 5 svelano un suo gesto del tutto inaspettato.

Stando a quanto raccolto da Quellochetuttivoglionosapere, la giovane ballerina rifiuta un particolare invito di Gerry Scotti. In particolare, sul palco dello show si è esibito un ragazzo disabile con la passione per la danza ed il conduttore lombardo ha invitato Giulia sul palco per un passo a due. La professionista di Amici 21 ha rifiutato l’invito volendo lasciare spazio al ragazzo che si stava mettendo in gioco in un momento unico della sua vita.

Tú Sí Que Vales, il gesto di Giulia Stabile spiazza tutti

Ancora una volta, Giulia Stabile ha mostrato grande maturità ed un grande cuore anche sul palco di Tú Sí Que Vales lasciando libero il giovane ballerino giunto sul palco di esprimersi in autonomia ed inseguire il suo sogno di conquistare la giuria.

Ancora una volta, Maria De Filippi ci ha visto lungo sul giovane talento che, oltre a portare in scena la sua arte, è anche ricca di valori e principi che, di certo, la faranno arrivare lontano.