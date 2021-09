Tra le monete rare, ci sono anche alcune abbastanza comuni che possono valere moltissimo. Questa da 50 centesimi è un piccolo tesoro

Il mondo del collezionismo continua ad espandersi. Ogni giorno, in rete spuntano centinaia di nuovi annunci legati a oggetti apparentemente introvabili. Si parla principalmente di monete rare e di francobolli, ma anche sneakers, vinili, dischi, smartphone e molto altro. Tutto ciò che, per un motivo o per un altro, ha guadagnato fascino nel corso degli anni.

Oggi vi parliamo nello specifico di monete rare, e di una da 50 centesimi che – seppur non sia così introvabile – ha raggiunto un ottimo valore di mercato. Basti pensare che ne sono state prodotte quasi 5 milioni, dunque non è così improbabile che ne abbiate una anche voi nel portafoglio. Ecco come riconoscerla e quanto può arrivare a valere.

Monete rare, fino a 50 euro per questa da 50 centesimi

È una semplice moneta da 50 centesimi coniata nel 2007 nello Stato del Vaticano ma, nel corso degli anni, ha raggiunto un valore sempre più alto. ad oggi, si parla di ben 50 euro per questa in condizioni Fior di Conio. Come riconoscerla? Sul retro ha la dicitura 2007 e altre decorazioni, tra cui un uomo a cavallo. Se siete fortunati, in realtà, potrebbe scatenarsi un’asta dal prezzo impronosticabile. E chissà che con un semplice esemplare da 50 centesimi non possiate guadagnarci anche di più.

Ma non è l’unico caso. Ci sono infatti tante altre monete che valgono più del previsto. C’è un esemplare del 2002 con il profilo di Papa Giovanni Paolo II che, se tenuto in buone condizioni, può andar via anch’esso a 50 euro. Controllate subito nel vostro portafoglio, perché potreste avere un piccolo tesoro nascosto.