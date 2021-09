La puntata di oggi de I fatti vostri è stata interrotta improvvisamente dinanzi allo stupore dei telespettatori. Il motivo dello stop.

La puntata de I Fatti Vostri, come già avvenuto altre volte in passato, è stata ridotta a causa di una diretta di Rai parlamento che ha causato lo stop del programma condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi per circa quarantacinque minuti: dalle 11.30 alle 12.15.

Dopo aver iniziato la trasmissione nel tradizionale orario delle 11.10 ed essere andati avanti per una ventina di minuti, Anna Falchi e Salvo Sottile hanno salutato momentaneamente il pubblico: “Non ve ne andate. Avremo ancora tante rubriche”.

I Fatti Vostri, interruzione improvvisa spiazza i fan: il motivo

Dopo quarantacinque minuti di interruzione I Fatti Vostri è tornato in onda come promesso al pubblico con la seconda parte della puntata dando subito spazio all’oroscopo di Paolo Fox, partito con una gag. L’astrologo ha infatti ricordato che Maurizio Costanzo è un fedele telespettatore de I Fatti Vostri, sottolineando però “Dubito segua molto il mio spazio”.