La sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Matteo Salvini, è diventata definitiva. Il leader del carroccio era imputato per sequestro di persona per aver bloccato per 6 giorni, a luglio 2019, nel porto di Augusta, 131 migranti sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana.

La sentenza era stata emessa nei mesi scorsi nell’aula bunker del carcere di Bicocca dal giudice per le indagini preliminari Nunzio Sarpietro e non è stata appellata dalla Procura generale di Catania.

Quella catanese è una decisione opposta rispetto al caso della Open Arms, emessa dal gup di Palermo che invece ha rinviato a giudizio Matteo Salvini.

Secondo il giudice non c’è stato un sequestro di persona, ma Legambiente, Arci, AccoglieRete e una famiglia di migranti a bordo della Gregoretti, parti civili, avrebbero voluto un ricorso da parte della Procura generale.