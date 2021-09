Amici 21, Deddy punzecchia l’insegnante: la risposta lascia a bocca aperta

Nella seconda puntata di Amici 21, sono tornati due fra gli studenti più amati della precedente edizione: Sangiovanni e Deddy. Scopri cosa hanno fatto sul palco e qual è stata la frecciatina lanciata all’insegnante della scuola.

La seconda puntata di Amici 21 ha visto tornare due grandi protagonisti della precedente edizione. I cantanti Deddy e Sangiovanni, infatti, si sono esibiti sul palco, dove hanno promosso i nuovi singoli in uscita e i loro prossimi concerti in Italia. Sangiovanni, che in studio ha ritrovato la sua fidanzata Giulia Stabile, si è esibito con “Raggi Gamma”.

Deddy, invece, ha portato sul palco la canzone “Giove”. Il pubblico, in entrambe le occasioni, ha gradito tantissimo le esibizioni. Maria De Filippi, però, ha voluto scherzare con gli insegnanti della scuola subito dopo le loro esibizioni. Gli insegnanti li avrebbero presi nella scuola dopo la performance sul palco? La risposta è stata affermativa.

Amici 21, il confronto fra Anna Pettinelli e Deddy

Dopo la sua esibizione sul palco di Amici 21, Deddy si è tolto un sassolino dalla scarpa. Anna Pettinelli lo scorso anno lo aveva ripreso più volte per le stonature di lui, invitandolo a fare più attenzione. Fra i due, in qualche occasione, c’erano stati dei botta e risposta riguardo la qualità delle performance canore.

Deddy ha dunque chiesto ad Anna se questa volta aveva stonato. La risposta dell’insegnante è stata sorprendente: non solo non aveva stonato, ma gli sono anche arrivati dei complimenti. La Pettinelli ha spiegato di aver seguito il suo percorso fuori da Amici 20: ha trovato Deddy molto cresciuto ed ha aggiunto di essere soddisfatta.

Ecco il video in cui Deddy parla con Anna Pettinelli: