Awed alla conduzione di un super programma? Il suo annuncio

Awed ha spiegato in un’intervista i suoi piani professionali nel medio e lungo periodo: dopo la fine dell’Isola dei Famosi, lo YouTuber si gode anche la celebrità presso il pubblico televisivo e parla della conduzione di un programma.

Awed ha raccontato in più occasioni di non aver mai pensato di poter vincere l’Isola dei Famosi. Ha anche raccontato di aver imparato molte cose, ma che una volta tornato alla vita normale non è scontato continuare a mettere tutto in pratica. C’è una cosa, però, che lo ha fatto molto soffrire dopo il reality.

Dopo la sua esperienza in Tv, ha cominciato a ricevere molte minacce di morte, che lo hanno reso ancora più ansioso ed ipocondriaco. In seguito, si è addirittura scoperto che molti degli insulti non arrivavano proprio da una madre di famiglia. Awed sembra essere riuscito a superare questo momento ed ora ha un sogno.

Awed, dopo l’Isola dei Famosi vuole un programma

Grazie all’Isola dei Famosi, Awed ha acquisito una buona popolarità anche in Tv, oltre che sul web. Parlando con il tabloid Mio, lo YouTuber ha voluto parlare anche delle sue ambizioni professionali. Awed ha le idee chiare: gli piacerebbe condurre un one-man-show in Tv, magari in prima serata.

Lui saprebbe già cosa portare in televisione. È appassionato di comicità da sempre, e questo traspare anche dai video che pubblica anche sul suo profilo Instagram, dove spesso si prende in giro da solo. Gli manca solo una maggiore esperienza in Tv, perchè il pubblico e i contenuti ha già mostrato di averli.

Ecco Awed con Salvatore Esposito di Gomorra: