Lui è peggio di me anticipazioni: due super ospiti per Panariello

Lui è peggio di me, il nuovo format condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini è pronto ad iniziare per quattro puntate

Un’amicizia nata per caso, due artisti diversi, che condivideranno nuovamente il palco, con il pubblico in sala, in un clima da vero e proprio “sit show”.

Giorgio Panariello e Marco Giallini sono pronti ad iniziare una nuova avventura insieme con il programma Lui è peggio di me. Un appuntamento settimanale fisso che si concluderà con l’ultima puntata prevista per giovedì 14 ottobre.

A partire da stasera, giovedì 23 settembre dalle 21:20 su Rai Tre, i due conduttori porteranno un nuovo show per quattro serate italiane. Ogni puntata, come di consueto, sarà possibile rivederla su RaiPlay in qualsiasi momento a partire dal giorno seguente, tramite smartphone, tablet, computer o Smart TV.

Lui è peggio di me, i primi due eccezionali ospiti

Giorgio Panariello e Marco Giallini, a partire da questa sera, hanno pensato ad un carnet di ospite eccezionali. Per la prima puntata è stato doveroso invitare due personaggi che hanno reso l’estate italiana ‘magica’: Fabio Caressa e Beppe Bergomi che a luglio hanno raccontato dell’Italia agli Europei.

Oltre le due presenze fisse di Max Angioni e Anna Ferzetti, ci saranno anche Raphael Gualazzi, Enrico Bertolino, Ron, Maurizio Mannoni e Mario Biondi. Riuscirà il duo a fare un bis vincente quest’anno?