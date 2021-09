Giulia De Lellis, lo scatto preoccupa i fan: “La vita è imprevedibile”

Uno scatto molto particolare ed una didascalia che desta non poche preoccupazione per i fan di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha pubblicato un paio di scatti sulle sue Instagram stories che hanno fatto altamente preoccupare i fan. Una prima la cui didascalia è: “Solite sale d’attesa snervanti. Entro con il tacco oggi, però”. Con un pizzico di ironia, l’influencer milanese ha affrontato un argomento particolare che ha poi precisato nella storia successiva.

“Mentre aspetto penso“, ha puntualizzato la De Lellis che con la didascalia alla foto molto simile a quella precedente ha continuato “Oggi ho avuto una notizia che mi ha tanto buttata giù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando, piano piano, altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve”.

Giulia De Lellis, le sue parole fanno preoccupare i fan

Le stories Instagram dell’influencer di Milano hanno preoccupato gli oltre 5mila followers che conta. Lungo lo sfogo, infatti, ha aggiunto altri particolari: “Teniamo a mente che la vita è preziosa ed imprevedibile, ok?”. A cosa fa riferimento la De Lellis? Cosa può esserle accaduto? Lei non ha specificato alcunché, si è tenuta molto sul vago ed ha preferito non rendere pubblico quanto le sta accadendo, ma ha comunque voluto tranquillizzare i fan dicendo di star bene.

Per concludere il suo sfogo, Giulia ha scritto: “Oggi una delle donne più forti, ma che probabilmente di così forti non ne incontrerò mai, mi ha detto che ‘Dio le brutte persone non se le prende mai’… e ca**o, ha proprio ragione!”.