Terremoto su una panchina italiana: il nuovo allenatore è Brocchi

Dopo un inizio a dir poco disastroso, salta un’altra panchina italiana. Al suo posto, arriva l’ex Monza Christian Brocchi

Dopo i recenti esoneri in Serie A da parte di Cagliari ed Hellas Verona, anche in Serie B iniziano a saltare le prime panchine. Dopo la sconfitta per 3-2 nel turno infrasettimanale sul campo della SPAL, infatti, anche il Vicenza ha deciso di esonerare il suo allenatore Domenico Di Carlo.

“Si è interrotto il rapporto con l’allenatore della prima squadra. La società desidera ringraziare mister e staff per aver guidato la squadra alla promozione in Serie B, per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai color biancorossi. Di Carlo è e sarà sempre una bandiera di questo club, per quanto dimostrato come giocatore sul campo e poi come allenatore in questi due anni” si legge nella nota. Salutano anche l’allenatore in seconda Claudio Valigi, il preparatore atletico Lorenzo Rieda e il match analyst Martino Sofia.

Brocchi nuovo allenatore del Vicenza: l’annuncio del club

Dopo aver annunciato l’esonero di Mimmo di Carlo, il Vicenza ha rilasciato un altro comunicato ufficiale per il suo sostituto: si tratta di Christian Brocchi, ex allenatore del Monza. Firmato un contratto fino al giugno del 2022. “Brocchi sarà supportato dall’allenatore in seconda Alessandro Lazzarini, dal tattico e metodologo Stefano Baldini, dal match analyst Davide Farina, dal preparatore atletico Piero Lietti e dal preparatore atletico-recupero infortunati Ivan Robustelli” si legge nella nota.

Lo scorso anno, alla guida del Monza Brocchi è riuscito ad arrivare fino ai playoff, perdendo in semifinale contro il Cittadella. Per lui inizia già da oggi la nuova avventura in Serie B.