Regina Elisabetta, grandissima emozione a Buckingham Palace: annuncio ufficiale sge stravolge di nuovo tutto.

Grande novità nella Royal Family. La Regina Elisabetta è diventata bisnonna per la 12esima volta. A farle questo bellissimo regalo la nipote Beatrice, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. La quinta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo ad un anno di matrimonio con l’imprenditore Edoardo Mapelli Mozzi, nella serata di sabato, ha dato alla luce una splendida bambina.

Il lieto evento è stato reso noto nelle scorse ore da Buckingham Palace, da dove è trapelato che i due neogenitori vogliono al più presto presentare la piccola al fratello Christopher Woolf, figlio dell’imprenditore avuto da una precedente relazione con Dara Huang.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

La bellissima notizia è stata ufficializzata anche dalla stessa Beatrice di York su Twitter, attraverso il suo account ufficiale. Qui la quinta nipote della Regina ha dichiarato di essere molto felice. La piccola è nata al Chelsea and Westminster Hospital di Londra alle ore 23:42 di sabato 18 settembre 2021: “Grazie al team di ostetriche e a tutti in ospedale per le loro meravigliose cure“.

Beatrice però non ha proferito parola sul nome della sua primogenita. Difatti, come da prassi sarà annunciato in seguito. Da Buckingham Palace giunge voce che la Regina Elisabetta e i nonni della nascitura sono emozionatissimi per il lieto evento.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.

Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) September 20, 2021