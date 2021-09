Ilary Blasi corre ai ripari e cambia tutto: incredibile novità che lascia tutti i suoi fan letteralmente a bocca aperta.

E’ stato solo un primo ostacolo da superare la bufera che ha travolto Star in the Star, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi su Canale Cinque, circa la somiglianza del format ad altri già visti su Rai Uno: Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Ma ‘risolto’ un problema se ne presenta un altro per la bellissima conduttrice televisiva.

Il talent show già dalla prima puntata, andata in onda giovedì 16 settembre, non è riuscito a conquistare il pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo Mediaset ha deciso di ricorrere ai ripari escogitando nuovi piani. Difatti, già dal prossimo appuntamento previsto nella serata di domani, giovedì 23 settembre 2021, Star in the Star riserverà ai telespettatori delle novità.

Star in the Star, piccoli cambiamenti apportati al nuovo programma di Ilary Blasi

Il debutto di Ilary Blasi al timone di Star in the Star non ha convinto il pubblico del piccolo schermo. Difatti i risultati sono stati deludenti per Mediaset che dopo una serie di circostante ha deciso di ricorrere ai ripari. Nel corso della prima puntata del talent show è stato eliminato Massimo Di Cataldo che si è calato nelle vesti di Elton John.

A questo punto un altro volto di fama internazionale approderà sul palco del programma: Paul McCartney. Ancora una volta i giudici saranno chiamati in causa per decretare l’esibizione migliore portata in scena dai protagonisti di Star in the Star. Chi vince otterrà un bonus. Ma non finisce qui, difatti, il proprio fanclub avrà la possibilità di votare l’esibizione e i punti ottenuti saranno sommati a quelli degli altri fanclub.

Infine il secondo appuntamento con il pubblico sarà segnato dall’eliminazione di due leggende che dovranno svelare la propria identità. Chi saranno gli sfortunati tra Loredana Bertè, Lady Gaga, Patty Pravo, Pino Daniele, Mina, Zucchero, Madonna, Michael Jackson e Claudio Baglioni? Lo scopriremo domani in prima serata su Canale Cinque.