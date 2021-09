Calciomercato Juventus, sirene spagnole per il top player: pronti 60 milioni

Calciomercato Juventus, una stella del club potrebbe partire la prossima estate. Per lui offerta da 60 milioni di euro

La Juventus sta vivendo uno dei periodi più complicati del suo passato recente. Dopo quattro giornate di Serie A, gli uomini di Max Allegri ancora non sono riusciti ad arrivare alla vittoria. L’ultimo pareggio interno contro il Milan non ha fatto altro che alimentare ulteriori dubbi sulla rosa dei bianconeri, e i tifosi chiedono a gran voce uno scossone.

Ci sono alcuni giocatori che ancora non sono entrati nel vivo della stagione, per motivi personali o per scelte tecniche del proprio allenatore. Uno di questi è Federico Chiesa, che domani sera contro lo Spezia potrebbe avere la sua grande occasione da titolare. Intanto, su di lui è piombato un top club spagnolo: pronta la maxi offerta da 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, c’è il Real Madrid su Chiesa: offerta da 60 milioni

Stando a quanto riferisce Diario Gol, su Federico Chiesa sarebbe piombato il Real Madrid. La squadra allenata da Carlo Ancelotti vuole fare il colpaccio nella prossima sessione estiva di calciomercato, e potrebbe bussare proprio alla porta della Juventus. L’obiettivo numero uno rimane Kylian Mbappé ma, qualora il giocatore dovesse decidere di restare al PSG, ecco che i Blancos virerebbero sul fresco campione d’Europa.

Sempre stando a quanto riferisce il media spagnolo, pare che sia pronta un’offerta da 60 milioni di euro per strapparlo al club bianconero. Una cifra che farebbe vacillare chiunque. Per l’ex Fiorentina sarebbe invece già pronto un contratto a cifre molto alte.