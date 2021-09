Alfonso Signorini, questa non ci voleva: pubblico senza parole

Alfonso Signorini, questa non ci voleva: risveglio amarissimo per il giornalista e conduttore Mediaset, il pubblico rimane senza parole

C’era grande attesa per il primo scontro frontale tra il Grande Fratello Vip 6, arrivato alla terza puntata, e una delle fiction di punta su Rai Uno. Il 20 settembre era infatti la serata del debutto per la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone e mi risultati degli ascolti sono chiarissimi.

Molto netto infatti il divario negli ascolti tv tra i due programmi. L’esordio della fiction su Rai Uno con Alessandro Gassman e un cast affiatatissimo è stato seguito da 4.496.000 spettatori pari al 21.8% di share. Invece il GF Vip 6 su Canale 5 ha messo insieme 2.578.000 spettatori con uno share del 17.5%.

Molto staccato tutto il resto della concorrenza. Su Rai Tre Presa Diretta è visto da 1.417.000 spettatori con il 6.6% di share mentre su Rai Due il film Jumanji – Benvenuti nella giungla ha coinvolto 869.000 spettatori (il 4.1%). E ancora, su Italia 1 l’altro film Attacco al potere 3 ha totalizzato 1.474.000 spettatori pari al 7.2%, su Rete 4 Quarta Repubblica 788.000 spettatori (4.9%) e su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare 341.000 spettatori con il 2%.

Alfonso Signorini, e il GF Vip 6 per ora non decollano: cosa succederà nella prossima puntata?

Un verdetto pesante ma forse anche in parte atteso per il GF Vip 6 perché i reality in genere stentano all’inizio quando il pubblico deve ancora conoscere bene concorrenti. In ogni caso ci sono già molte storie da raccontare. A cominciare dall’amicizia che si sta creando tra Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Alex Belli.

Nella puntata d ieri è stato anche affrontato l’avvicinamento eccessivo di Amedeo Goria ad Ainett Stephens, anche se l’ex modella venezuelana gli ha già chiarito come la pensa. Chi invece si sta avvicinando sono Manuel e Lucrezia, una delle tre sorelle Hailé Selassié, una storia che può decollare. Prossimo appuntamento venerdì 25 settembre con Tommaso e Davide in nomination.