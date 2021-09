Sta per cambiare tutto al GF Vip 6. Non si potrà più fare per davvero?

Da una settimana il GF Vip 6 è tornato sul piccolo schermo e da allora non parla d’altro. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia si stanno conoscendo pian pianino e non tutti però sono così felici di condividere lo spazio con l’altro. Simpatie e antipatie esistono ovunque, nella realtà di tutti i giorni e anche nella casa.

Oltre alle conoscenze, i vipponi dovranno però conoscere a fondo le nuove regole della casa e i meccanismi che portano avanti il reality show condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore ad esempio, da evidenziare che la decisione non è ufficiale, riguarda se indossare o meno gli occhiali da sole.

GF Vip 6, cambia tutto: non si potrà più fare?

In queste ore su Twitter è sorto un dubbio tra i tanti telespettatori del GF Vip 6 e riguarda una presunta nuova regola che verrebbe applicata a partire questa edizione. In casa non sarebbe più permesso indossare gli occhiali da sole. Sarà vero? Facciamo chiarezza.

A mettere in luce la questione, involontariamente, è stato Tommaso Eletti, il quale è stato richiamato più volte dalla produzione, con un tono anche piuttosto severo: “Tommaso, gli occhiali non si indossano in casa”.

Gli utenti si chiedono dunque come mai quest’anno gli occhiali da sole siano stati proibiti in casa. Qualcuno ipotizza che le persone che nelle passate edizioni indossavano gli occhiali da sole in casa avevano dei problemi con le luci forti o possedevano un certificato medico che giustificava il loro utilizzo a causa di problemi di vista. Infatti, come ricorderanno tutti, Cristiano Malgioglio nella sua penultima apparizione al GF Vip partecipò al programma munito di un certificato medico dove si attestava il suo bisogno di indossare gli occhiali da sole. Stasera dunque sarà fatta chiarezza.