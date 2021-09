Carmen Russo in lacrime al GF Vip 6: cosa sta succedendo in queste ore

Carmen Russo scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip 6. La sua reazione emoziona il pubblico: ecco cosa sta succedendo

Dopo aver varcato l’ambitissima porta rossa, lo step successivo per i concorrenti del Grande Fratello Vip è quello di lasciarsi andare e raccontarsi ai compagni di gioco. In questa prima settimana abbiamo ascoltato lo sfogo di diversi vip. C’è chi ci ha emozionato e insegnato ad attribuire il giusto peso ai problemi che si presentano lungo il nostro cammino. A credere che ci sia sempre un valido motivo per reagire e andare avanti, come nel caso di Manuel Bortuzzo.

Francesca Cipriani ha affrontato le sue paure dovute alla lontananza dal fidanzato. L’influencer Sophie Codegoni ha invece rivelato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per risolvere alcuni difetti che non digeriva acquisendo in questo modo molta più autostima. E così via! Ma questa volta è stato il turno di Carmen Russo, madre a 53 anni. La ballerina c’ha messo un po’ per ambientarsi ma finalmente è riuscita a raccontarsi agli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Carmen Russo si racconta al GF Vip 6: il rapporto con sua figlia Maria

Carmen Russo si è lasciata andare al Grande Fratello Vip 6 raccontando ai suoi compagni di gioco il rapporto che ha con sua figlia Maria, avuta dal compagno Enzo Paolo Turchi all’età di 53 anni. La ballerina in lacrime ha confessato di essere molto severa con la piccola che oggi ha 8 anni. “Voglio che Maria, quando non ci sarò deve essere stupenda. Deve sapersela cavare“, affermando che la sua rigidità è dovuta al fatto che vuole preparare la piccola ad affrontare la vita anche da sola.

A consolare la ballerina, la più sensibile delle tre principesse, Clarissa Hailè Selassiè. La ragazza le ha risposto: “Sei come mia mamma”. Intanto per Carmen Russo è pronta una sorpresa. Difatti, nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip 6 entrerà nella casa Enzo Paolo Turchi portando tanta felicità a sua moglie.