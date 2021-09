Monete rare, queste da 2 euro vi faranno guadagnare un piccolo tesoro

Queste monete rare da 2 euro potrebbero farvi guadagnare una fortuna. Ecco come sono fatte e come venderle

Non solo pezzi introvabili e risalenti ad epoche passate. Il mondo del collezionismo ormai si affaccia anche a settori ed esemplari del tutto nuovi, con la possibilità anche per i meno esperti di guadagnare una fortuna. Si parla principalmente di monete rare e francobolli, ma anche dischi, vinili, sneakers e molto altro.

Oggi parliamo nello specifico di alcune monete da 2 euro che, seppur non siano così difficili da trovare, potrebbero farvi guadagnare cifre da non sottovalutare. Si tratta di esemplari che girano (o hanno girato) in tutta Europa e hanno caratteristiche che le rendono uniche e preziosissime. Ecco alcuni esempi.

Monete rare, eccone alcune da 2 euro molto preziose

Tra le monete rare da 2 euro più preziose di tutte, non si può non partire da quella che San Marino ha fatto coniare nel 2004 dopo aver aderito all’Euro. Si parla di un valore tra i 130 e i 200 euro. Ma anche quelle coniate dallo Stato del Vaticano nel 2005 per celebrare la giornata mondiale della Gioventù, vendibili anche a più di 300 euro. Nel 2011 Malta ha rilasciato una moneta per festeggiare le elezioni, e oggi costa tra i 15 e i 25 euro.

Interessante errore di conio quello della Spagna nel 2009, che coniò 100mila pezzi da 2 euro con un errore nel disegno delle stelle europee. Oggi valgono circa 20 euro. Infine quella della Slovenia nel 2007 per celebrare i 50 anni dei trattati di Roma a 50 euro e quelle in onore di Grace Kelly che vanno dai 2000 ai 2500 euro.