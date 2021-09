Juventus-Milan 1-1: voti, highlights e tabellino, Allegri non decolla. I bianconeri hanno il tiro di non chiuderla, Pioli si salva

Juventus-Milan 1-1: Allegri riporta subito Cuadrado al fianco di Dybala e Morata davanti, ma la prima svolta arriva da un errore milanista. Gestione dissennata di un angolo, contropiede innescato da Danilo e per Morata è facole battere Maignan in uscita. Sono passati solo quattro minuti ma già suona la sveglia.

Un trillo a vuoto però perché nel primo tempo c’è solo Juventus. Prima Morata e poi Dybala si fanno pericolosi ma trovano in Maignan in versione Superman mentre dalle parti di Szczesny non succede nulla. La seconda svolta, con l’infortunio di Kjaer messo ko da un problema muscolare poco dopo la mezz’ora.

La ripresa diventa più cattiva, come dimostra lo scontro fisico e verbale tra Dybala e Tonali, e meno spettacolare. Ma la Juve commette il peccato di non chiuderla e poco dopo la mezz’ora è punita da Rebic che si fa trovare pronto sull’angolo di Tonali. Prima della fine Kalulu sfiora il sorpasso ma trova un grande Szczesny.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, i tifosi insorgono: “Lo vogliamo già a gennaio”

Juventus-Milan 1-1: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 4′ Morata (J), 79′ Rebic (M)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 7; Danilo 6.5, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6; Cuadrado 6.5 (72′ Chiesa 6), Locatelli 5.5, Rabiot 5.5; Morata 6 (66′ Kean 5.5), Dybala 6.5 (79′ Kulusevski sv). All. Allegri 6.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Tomori 6.5, Kjaer 6 (36′ Kalulu 6.5), Romagnoli 6, Theo Hernandez 6; Tonali 6.5, Kessié 6 (64′ Bennacer 6); Saelemaekers 5.5 (64′ Florenzi 6), Brahim Diaz 6 (93′ Maldini sv), Rafael Leao 6; Rebic 6.5. All. Pioli 6.5.

NOTE: ammoniti Dybala (J), Tonali (M)

CLICCA QUI PER GUARDARE IN ANTEPRIMA GLI HIGHLIGHTS DI JUVENTUS-MILAN