Calciomercato Milan, i tifosi insorgono: “Lo vogliamo già a gennaio”

Calciomercato Milan, i tifosi stanno iniziando a chiedere a gran voce l’arrivo di un giocatore già nella finestra di gennaio

Il Milan è già tornato ad allenarsi in vista della trasferta di domenica sera contro la Juventus. L’esordio “agrodolce” in Champions League è ormai alle spalle, con la Serie A che torna ad essere la priorità per gli uomini di Stefano Pioli. Tante le note positive della partita di Anfield, ma anche qualcosa da aggiustare.

Ad aver preoccupato i tifosi soprattutto l’atteggiamento dei meno esperti durante la prima mezz’ora. E poi gli errori da matita rossa di Ismael Bennacer e Franck Kessié, per un duo di centrocampo che poche volte ha girato così male. Proprio in questo senso, i tifosi hanno iniziato a chiedere a gran voce l’arrivo di un giocatore già nella finestra invernale di calciomercato.

Calciomercato Milan, i tifosi vogliono subito Adli: la situazione

Nell’ultima sessione di calciomercato, il Milan ha acquistato il giovane Yacine Adli dal Bordeaux. Un’operazione pensata per il futuro, con il francese rimasto in Ligue 1 un altro anno per farsi le ossa. Il centrocampista sta continuando a far bene, tanto da essere stato eletto migliore in campo – da subentrato – nell’ultima di campionato. Ed è anche per questo motivo che, soprattutto su Twitter, diversi tifosi stanno iniziando a chiedere un suo arrivo anticipato in Italia.

Bakayoko dovrà stare fuori almeno un mese a causa di un infortunio e, in generale, è sembrato parecchio in ritardo di condizione nello stralcio di partita giocato contro la Lazio. E se Franck Kessié non dovesse rinnovare, la situazione potrebbe cambiare improvvisamente.