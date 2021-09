Giulia De Lellis in ospedale per nuovi accertamenti: le sue condizioni

Nuovi problemi di salute per Giulia De Lellis, in ospedale per alcuni accertamenti. Andiamo a vedere le condizioni dell’amata influencer.

Giulia De Lellis, come Chiara Ferragni, ha rivelato di frequentare uno psicologo. Infatti la rivelazione dell’ex fidanzata di Andrea Damante ha confidato il tutto durante una sessione di risposta alle domande dei followers su Instagram. L’influencer di Pomezia ha risposto ad un fan rivelando quanto sia utile la psicoterapia anche per lei. Proprio mentre rispondeva al follower di turno, Giulietta ha rivelato quanto il confronto con un esperto la aiuti a vivere meglio.

Durante una delle sue stories Giulietta ha rivelato: “Faccio terapia, sono davvero favorevole a riguardo e la consiglio a chiunque. Non solo se avete un problema ma anche solo se avete l’esigenza di tirare fuori qualcosa di più se siete più chiusi e riservati“. Infatti l’influencer ha rivelato di aver fatto più volte uso della terapia per affrontare i problemi. Andiamo quindi a vedere la sua rivelazione su Instagram.

Giulia De Lellis, periodo ricco dal punto di vista lavorativo: ma non mancano i problemi

Quello di Giulia De Lellis è un periodo molti impegnativo almeno dal punto di vista lavorativo. Però nelle ultime settimane l’influencer è rimasta sorpresa da alcune analisi che non sono uscite come si aspettava. Sui suoi canali social, infatti, la De Lellis ha rivelato: “Sono in pensiero perché ho ricevuto delle risposte poco chiare, stiamo approfondendo“. Nonostante la preoccupazione, la 25 enne non si scoraggia ed ha concluso: “C’è di peggio“.

Intanto Giulietta si sta godendo il suo amore con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta. I due adesso starebbero anche cercando un appartamento a Milano. I due sono insieme da più di un anno e dopo la vacanza a Forte dei Marmi appaiono sempre più affiatati. Tra i progetti di Giulia e Carlo ci sarebbero anche il matrimonio ed addirittura il mettere su famiglia. Beretta quindi sembrerebbe l’uomo giusto per l’influencer, dopo le delusioni avute con Andrea Iannone e Damante.