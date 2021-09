Improvviso cambio di programma per Flavio Insinna. Grande sorpresa per il pubblico.

Con la fine dell’estate, e con l’arrivo di settembre, in televisione tornano in onda i tanto amati programmi televisivi che accompagneranno il pubblico sino alla prossima estate. A seguire la stessa logica è Tutti a scuola il programma la cui cerimonia d’apertura viene trasmessa da Rai 1 e fino al 2014 si svolgeva a Roma, mentre dal 2015 non ha una sede fissa.

L’evento, trasmesso per la prima volta nel 2000, è stato condotto da Paola Saluzzi solo per il primo anno. Dal 2002 il conduttore è stato Fabrizio Frizzi a cui è subentrata, dopo la sua prematura morte a sessant’anni, Teresa Mannino che ha condotto l’evento solo nel 2017. Dal 2018 il conduttore è Flavio Insinna il quale ha condotto l’evento con diversi volti femminili, Claudia Gerini nel 2018, Francesca Fialdini nel 2019 e Andrea Delogu dal 2020.

Flavio Insinna, improvviso cambio di programma: che sorpresa!

L’edizione 2021 di Tutti a Scuola andrà in onda lunedì pomeriggio sulla prima rete. Anche quest’anno, come nella passata stagione, a fare gli onori di casa saranno Flavio Insinna e Andrea Delogu. Lo spettacolo dovrebbe andare in onda da Pizzo Calabro, con orario d’inizio fissato alle 16.35.

Flavio Insinna e Andrea Delogu con la nuova edizione di Tutti a scuola faranno compagnia al pubblico di Rai1 per un paio d’ore, quindi dalle 16.35 al preserale, quando la linea passerà a Marco Liorni con Reazione a catena.

Dopo Tutti a scuola, Flavio Insinna tornerà a condurre L’Eredità, che ripartirà su Rai1 lunedì 27, mentre Andrea Delogu, lo ricordiamo, è attualmente impegnata con Ricomincio da Rai3.